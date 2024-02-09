凍雨為何會影響高鐵運行？

中評社北京2月9日電／據中國科學報報導，2月2日至4日，湖北、湖南等地突降凍雨，受惡劣天氣影響，多趟列車晚點甚至停運。由於正值春運，大量旅客出行受到影響。



凍雨對鐵路運輸的影響是多方面的，鋼軌結冰容易造成車輪打滑，不利於高速行駛；道岔結冰會影響轉轍機運行，造成道岔轉換困難；車站站台結冰會給上下車的旅客帶來安全風險；接觸網和受電弓結冰會影響列車取電……



凍雨是一種災害性天氣現象，一般發生在初冬或冬末春初。當較強的冷空氣南下遇到暖濕氣流時，冷空氣像楔子一樣插在暖空氣的下方，近地層氣溫驟降到0℃以下，濕潤的暖空氣被抬升並成雲致雨，水滴通過溫暖空氣層下降，在接近地面時經過一個淺層的冰凍空氣層，在略低於0℃的空氣中保持過冷狀態但並未立即凝固。這些過冷的雨滴一旦落到0℃以下物體上時，將立刻凍結，形成外表光滑而透明的冰層。這就是凍雨。



高速鐵路上行駛的動車組是靠電能驅動的，鐵路線上架設的接觸網是專門給動車組輸送電能的。動車組車頂上安裝有取電裝置——受電弓。受電弓升起時，其頭部的導電滑板會與其上架設的接觸線緊密接觸，通過滑動摩擦將電流從接觸線上接引到動車組上。



動車組的高速行駛必須依靠電流連續傳輸，保持良好的弓網受流質量是高速鐵路的一項關鍵技術。由於冰層是絕緣體，接觸線一旦覆冰，受電弓導電滑板和接觸線無法實現可靠的電接觸，會導致絕緣擊穿，接觸線與滑板間會產生電弧放電。如果此時列車處於行駛中，電弧跟著滑板一路行走就會燒蝕滑板。在網上的一些視頻中，大家能看到這種現象。



如果列車停靠在車站或軌道上，持續的電弧放電不僅會燒蝕滑板，還可能燒斷接觸線，造成供電中斷。接觸網沒有備用的設施，一旦斷線，只能等待運維人員完全修復才能通車，往往時間較長、影響的車次較多。此外，接觸線覆冰會增加導線重量，導致接觸網機械負載增加，導線被拉斷甚至塌網的風險也會增大。

