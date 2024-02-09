﻿日本逾七成民眾抱怨治安惡化

中評社北京2月9日電／據大公報消息，《讀賣新聞》報導：日本警察廳公布的最新數據顯示，2023年日本全國發生超過70萬宗刑事犯罪案件，較2022年大增17%，也是連續第二年增加。從犯罪類別來看，謀殺和性犯罪等嚴重刑事犯罪案件激增近三成。警察廳實施的民調結果顯示，逾七成日本民眾認為日本治安惡化。



據日本警察廳統計，在2002年刑事犯罪案件達到285萬宗的最高峰之後，日本罪案數量持續減少，直到2022年首次回升。日媒稱，這與新冠疫情期間的限制措施被撤銷有關。2023年，日本罪案數量繼續上升，達到703351宗，其中謀殺和性犯罪等嚴重犯罪案件激增29.8%至1.2萬宗，搶劫案亦大增18.6%至1361宗；綁架和人口販賣案件猛增34.9%至526宗，且很多案件的疑犯使用通訊軟件作案。



日本全國因報警稱自己遭到虐待而被警方轉介至兒童咨詢中心的個案超過12萬宗，創下歷史最高紀錄。因遭受家庭暴力而進行咨詢的個案亦創下新高，達到近9萬宗。



警察廳於2023年10月實施的民調結果顯示，71.9%的受訪者認為過去10年日本治安呈惡化趨勢，較2022年增加4.8%。一名警察廳官員承認，目前治安形勢嚴峻，“我們將密切關注未來趨勢，同時採取措施阻止犯罪。”