《2023年中國氣候公報》發布

中評社北京2月9日電／據光明日報報導，中國氣象局7日發布《2023年中國氣候公報》，全面分析2023年中國氣候基本概況、氣候系統監測狀況和主要氣象災害及極端天氣氣候事件，綜合評估氣候對各行業、環境、人體健康等方面影響。



公報指出，2023年，我國暖幹氣候特徵明顯，澇旱災害突出。全國平均氣溫為歷史最高，降水量為2012年以來第二少，全國平均高溫日數和極端高溫事件分別為歷史第二多和第四多，而全國平均降水日數為歷史第二少。



公報介紹，2023年，我國汛期暴雨致災性強，華北和東北的部分地區發生旱澇急轉；區域性和階段性乾旱明顯，西南地區出現冬春連旱；台風生成及登陸個數偏少，台風“杜蘇芮”影響重大；中東部高溫天氣過程出現時間早、影響範圍廣、極端性強，華北和黃淮出現自1961年以來最強高溫天氣過程；冷空氣過程偏多，年初、秋末和12月寒潮頻繁；強對流天氣過程偏少，但局地致災重；北方沙塵天氣多，出現早，影響偏重。



在氣溫方面，2023年全國平均氣溫為10.71℃，較常年偏高0.82℃，為1951年以來歷史最高。全國平均高溫日數較常年偏多4.4天，為1961年以來第二多。



在降水方面，2023年全國平均降水量為615.0毫米，比常年偏少3.9%，為2012年以來第二少。在六大區域中，華北、東北和西北降水量偏多，長江中下游、西南和華南降水量偏少；在七大江河流域中，除珠江流域、長江流域和遼河流域降水量偏少外，其他流域降水量均偏多。



（來源：光明日報）