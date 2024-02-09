“浙”份愛，漂洋過海溫暖僑心

中評社北京2月9日電／據人民日報報導，新春將至，年味已濃。近日，一份份包裝精美的春節大禮包漂洋過海，送達多國浙江籍僑胞的手中。拆開禮包，新春福字、2024年年歷、春聯、中國結掛件、窗花剪紙、紅色圍巾、生肖龍玩偶等各式各樣富有中國傳統文化特色的物件，將祥和喜慶的春節“氛圍感”拉滿。禮包中還有一封情真意切的“家書”：“親愛的海外浙籍僑胞：紙短情長蘊厚誼，一封家書寄相思……”



“捧著這份禮包，仿佛聞到一縷故鄉的泥土芳香。這不只是一份簡單的禮物，更是祖（籍）國對遠在他鄉的赤子的深情思念。”美國僑胞張齊英收到春節大禮包後動情地說。



這些春節大禮包來自浙江籍僑胞的“娘家人”——浙江省僑辦和浙江省僑聯。浙江省僑聯負責人介紹，自2020年以來，浙江省僑辦、省僑聯聯合海外浙籍僑團，在每年的端午、中秋、春節等中華傳統節日，共同開展慰僑暖僑活動，為海外僑胞、國際友人送去粽子、月餅、春節大禮包等。最近，在甲辰龍年來臨之際，浙江省僑辦、省僑聯共同舉辦“2024浙里有愛·龍的傳人迎龍年”活動，向19個國家24個城市的海外僑胞、國際友人發放1.3萬份春節大禮包，表達新春的問候和美好的祝願。



在意大利米蘭，日前舉行的“2024浙里有愛·龍的傳人迎龍年”春節大禮包頒發儀式吸引華僑華人及當地民眾共500餘人參加。“每一個領到春節大禮包的人，臉上都洋溢著幸福的笑容。”米蘭華僑華人工商會會長黃國權表示，“浙里有愛”慰僑活動已在米蘭舉辦4年，每逢中華傳統節日，來自家鄉的這份記掛都令廣大浙江籍僑胞倍感溫暖。



波蘭浙江商會、波蘭波中僑商聯合會在收到春節大禮包後，給浙江省僑辦、省僑聯寄來感謝信。“無論我們浙籍海外僑胞走得多遠、身在何處，始終離不開家鄉人民飽含深情的惦念和牽掛”“每逢佳節倍思親。通過家書、通過一點一滴，更讓居住在海外的僑二代、僑三代瞭解中華傳統節日和中國傳統文化”……信中這些真摯的話語，寫滿僑胞對家鄉親人的感激與惦念。



斯洛伐克的浙江籍僑胞同樣深深感動於這份“遠道而來”的心意。青田縣歸國華僑聯合會副主席、歐洲華僑華人青年聯合總會會長周彥君表示，每一個禮包都飽含家鄉親人對旅斯華僑華人的關愛，讓大家在異國他鄉也能感受家的溫暖。“春節凝結著中華民族的精神追求和情感寄托，我們把春節文化帶到海外，越來越多國家民眾過起了春節，這是中華文化的魅力，也是我們民族自信、文化自信的重要體現。”周彥君說。

