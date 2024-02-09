菲律賓的“小圈子”難撼南海大格局

中評社北京2月9日電／近期，菲律賓的一系列“小動作”不斷擾亂南海的和平與穩定，也考驗著東盟在南海問題磋商中的中心地位。1月，菲律賓頻頻圍繞黃岩島製造事端，同時積極與周邊國家就南海問題進行互動，企圖繞開東盟構建一個南海地區“小圈子”。上周，菲律賓總統馬科斯訪問越南，宣布就加強兩國海岸警衛隊合作達成協議，以防止在南海發生“不測事件”。雖然菲方表示該協議並不針對中國，但是明眼人一望便知，菲越海警協議明顯具有“聯越制華”之意。



菲律賓與越南同為中國的臨海國家，也均與中國在南海問題上存在一定爭議。自馬科斯上台之後，菲律賓在美國的慫恿下與中方在黃岩島問題上齟齬不斷，此番又與隔海相望的越南加強所謂“海警合作”，其真實意圖不外乎借力向中國施壓，攪動南海地區的安全局勢。



在馬科斯訪越期間，菲律賓當地媒體刊文鼓吹建立“東盟小多邊主義”，以拋棄東盟在處理南海爭端問題上的中心地位。所謂“東盟小多邊主義”其實是一種偽多邊主義，意在脫離現有的中國－東盟磋商框架，置其他相關國家的利益於不顧，為一己私利自行其是。這種構建“小圈子”的做法是中國及其他東盟國家所不能接受的。



不可否認，中國在南海問題上與周邊國家存在領土糾紛。但是自上世紀90年代以來，中國與東盟已經逐漸摸索、建立了一套成熟的磋商機制，為維護南海地區幾十年來的和平與穩定起到“定盤星”和“壓艙石”的作用。



1992年7月，在第25屆東盟外長會上，中國同東盟共同提出制定“南海行為準則”的目標。2002年，中國與東盟國家簽署《南海各方行為宣言》，強調各方要根據公認的國際法原則，包括《國際海洋法公約》，通過友好磋商和談判解決領土和管轄權爭議，而不訴諸武力威脅。《南海各方行為宣言》的簽署，標誌著中國－東盟關係的發展進入快車道。特別是在2013年中國提出共建“一帶一路”倡議與建設中國－東盟命運共同體倡議之後，雙方合作迎來“鑽石十年”。2023年中國和東盟的雙邊貿易總額達到9117億美元，較2013年翻了一番，東盟更是連續4年成為中國最大貿易夥伴。

