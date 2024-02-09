中評社北京2月9日電／農業強國是社會主義現代化強國的根基。到2035年基本實現農業現代化，到本世紀中葉建成農業強國，這是我們黨著眼全面建成社會主義現代化強國作出的戰略部署。金融是國家重要的核心競爭力，加快建設農業強國離不開金融支持。習近平總書記在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上發表的重要講話，為以金融支持推進鄉村全面振興、加快建設農業強國指明了前進方向、提供了根本遵循。我們要深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，堅定不移走中國特色金融發展之路，進一步深化金融供給側結構性改革，提升金融服務“三農”能力和水平，以金融高質量發展支持農業強國建設。



健全農村金融服務體系。黨的二十大報告提出：“完善農業支持保護制度，健全農村金融服務體系。”圍繞加快建設農業強國目標，建立完善多層次、廣覆蓋、可持續的現代農村金融服務體系，有利於增強金融服務能力，助力推進鄉村全面振興、加快建設農業強國。要健全多層次資本市場，多渠道推動涉農企業股權融資，發展並規範債券市場，促進涉農企業利用多種方式融資。豐富農產品期貨品種，發揮期貨市場價格發現和風險分散功能。完善金融機構服務鄉村振興考核評估辦法，鼓勵金融機構依法把更多金融資源配置到農村經濟社會發展的重點領域和薄弱環節，更好滿足鄉村振興多樣化金融需求。



發展農村普惠金融。習近平總書記指出：“要建設普惠金融體系，加強對小微企業、‘三農’和偏遠地區的金融服務”。要鼓勵金融機構運用新一代信息技術因地制宜推出惠農利民金融產品與服務，提升農村數字普惠金融水平。針對鄉村產業鏈特點及小農戶資金需求，創新金融產品和服務模式，加大對糧食烘幹、設施農業生產、農產品產地冷藏、冷鏈物流設施、畜禽規模化養殖和屠宰加工等領域金融支持力度。鼓勵金融機構優化普惠金融服務點布局，加強對偏遠農村、山區等的金融服務，建設農村數字普惠金融服務體系。開展金融科技賦能鄉村振興示範工程，鼓勵金融機構在依法合規前提下量身定制鄉村建設金融產品，穩妥拓寬農業農村抵質押物範圍。



增強政策舉措協調性。習近平總書記指出：“要加強協同配合，增強政策舉措的靈活性、協調性、配套性，努力取得最大政策效應。”增強政策舉措協調性，推動各項支持“三農”工作的金融政策同向發力，對於加快建設農業強國具有重要意義。要強化農業農村優先發展投入保障，完善涉農金融機構治理結構和內控機制，強化金融監管部門的監管責任。運用支農支小再貸款、再貼現等政策工具，實施最優惠的存款準備金率，加大對機構法人在縣域、業務在縣域的金融機構的支持力度，推動農村金融機構回歸本源。建立和完善農村信用評價體系，支持市縣構建域內共享的涉農信用信息數據庫，營造金融放心進入農村的良好生態環境。



來源：人民日報 作者：楊慶祥 毛中根