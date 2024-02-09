美最高法院開始審理特朗普參選總統資格案

中評社北京2月9日電／據新華社報導，美國聯邦最高法院8日上午開始審理前總統特朗普參選總統資格上訴案，聽取相關辯論。由於此案關係到今年美國總統選舉，受到美國多方關注。



科羅拉多州最高法院2023年12月裁決，特朗普因參與“國會山騷亂”這場“叛亂”而不具備擔任公職的資格，他的名字也就不能出現在今年美國總統選舉科羅拉多州共和黨初選選票上。特朗普方面表示反對，並上訴至聯邦最高法院。



裁決援引了美國憲法第十四修正案第三款，該條款被稱為“叛亂者禁令”，禁止那些宣誓支持美國憲法後又參與叛亂的人擔任公職。特朗普律師辯稱，州法院無權裁決美國總統選舉參選資格問題。而且“叛亂者禁令”在此案中不適用，“國會山騷亂”不是“叛亂”。



據美國媒體報導，聯邦最高法院將加速審理特朗普參選總統資格上訴案，可能在辯論結束後數天或數周內宣布裁決。



特朗普正再次競選美國總統，並在共和黨選戰中領跑，他還在一些模擬對陣中領先正在競選連任的民主黨人、現任總統拜登。美國媒體和專家認為，聯邦最高法院關於特朗普參選總統資格上訴案的裁決或左右今年選戰走向甚至結果。



聯邦最高法院是美國司法系統最終上訴法院，有權評審和推翻下級法院裁決，同時也是美國憲法最終解釋者。該法院9名大法官中6人是保守派、3人是自由派，保守派大法官中一半是特朗普擔任美國總統期間提名的。隨著美國政治極化和輿論撕裂不斷加劇，圍繞聯邦最高法院、大法官及其裁決的爭議也越來越多。



（來源：新華網）