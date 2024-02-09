盲袋銷售不能成為監管盲區

中評社北京2月9日電／據《工人日報》等媒體報導，近期，一些連鎖快消品牌、知名百貨商場紛紛推出了春節盲袋。類似於盲盒，盲袋是一種商家隨機在不透明的紙袋中放入商品，顧客必須付錢後才能打開袋子查看的銷售模式，盲袋商品包括日用百貨、鞋服、書籍等。因為其無法預知的神秘感以及較低的價格，勾起人們的獵奇心理，不少消費者爭相購買。然而一些商家將盲袋銷售當成了清理庫存的手段，甚至盲袋商品有不少殘次品，比如有消費者購買服裝盲袋，打開袋子卻收穫了一堆過季的襪子。



盲盒、盲袋這種銷售模式的本意應該是，消費者在明確商品與價格匹配或大致相當的前提下，獲得一些物超所值、幅度大小不定的商業優惠，是不確定性的商業促銷行為。如今，有的消費者買到的盲袋產品涉嫌假冒偽劣產品或者二次銷售品，有的甚至疑似是“三無”產品，實在讓人鬱悶。



盲袋銷售模式具有較強的信息不對稱性，消費者通常只能依靠商家的宣傳來選購，也因此容易被商家的誇大商品價值、虛構中獎概率等誤導。一些商家還會對個別案例進行誇大宣傳或發布虛假廣告，明示或暗示盲袋中含有價值不菲的商品。



在維權方面，盲袋商品往往也比普通商品難度更大。消費者收到的商品如果存在質量問題或完全不符合商家的宣傳，一些商家往往會以盲袋盲盒商品本身帶有不確定性、附贈品無法進行退換、盲袋商品不退換等為由，拒絕提供售後服務。



作為一種新的經營消費模式，盲袋一定程度上有利於刺激市場提振消費，但盲袋不能更不該成為監管盲區。任何商品的經營和銷售，都應守規矩有底線，如此，商家才能獲得更長足的發展。因此，盲袋銷售的經營者須恪守誠信，要如實告知消費者盲袋內商品的大體範圍、質量等情況，不能以次充好、以假亂真。市場監管部門要督促商家在盲袋營銷中，把抽中各類商品的概率、商品品質等信息如實公開，同時對侵犯消費者權益的營銷行為及時進行查處。



針對盲盒營銷亂象，2023年6月市場監管總局印發了《盲盒經營行為規範指引（試行）》，其中明確，食品、化妝品，不具備保障質量安全和消費者權益條件的，不應當以盲盒形式銷售。在相關法規和規定的基礎上，有關部門有必要結合消費者的投訴和反饋，對盲袋銷售相關問題及時予以糾偏和規範。

