新華網評：這拜年，是世界級的

中評社北京2月9日電／“過年好！”又是一年春節到，一句拜年道出喜慶與祝福。



如今，這份拜年的情誼愈加“世界級”。隨著春節（農曆新年）被確定為聯合國假日，這個中華文化中最重要的傳統節日，向世界更多國家地區傳遞出美好。



賞彩燈、貼春聯、吃餃子、看大戲……每逢春節，濃濃“年味兒”不僅回蕩在中華大地上，也飄向更遠的地方。世界多地中國年慶祝活動精彩上演，熱鬧非凡的舞獅表演、精彩絕倫的煙花晚會、令人垂涎欲滴的中華美食，既讓遠在海外的華夏兒女感受到鄉愁的慰藉，也讓國際友人近距離感知中國傳統文化的獨特魅力。



春節是中國最隆重、最熱鬧的傳統節日，凡是有華人的地方就會有春節。除中國外，新加坡、越南、馬來西亞、印度尼西亞、韓國等國家和地區，也都保留著過春節的習俗。



春節，起源於中國，但已走向世界。據不完全統計，近20個國家將春節作為法定節假日，全球約五分之一的人口以不同形式慶祝農曆新年，春節民俗活動已走進約200個國家和地區，成為全球性文化盛事。



美國紐約帝國大廈點亮“中國紅”，“中西匯粹”新年音樂會在加拿大多倫多奏響，英國倫敦特拉法加廣場上舞獅表演熱鬧紅火……春節，成了全球同歡樂的節日。



近年來，中國文化在全球範圍的“能見度”“接受度”不斷提升。春節，更是成為向世界全方位、多角度展示中國文化的窗口。生肖文化在世界廣泛傳播、深入人心，在多國舉辦的“歡樂春節”活動成為全球人民共享中國文化的重要平台……中國文化的發展和傳播，搭建起不同文明間交流互鑒的一座座橋梁。



春節，對於中國人有著重要的文化意義和情感價值。除夕之夜，家家戶戶團圓吃年夜飯，彼此送上對新年的祝福。中國人對於“家”總有道不清的眷戀，對於未來又永遠滿懷希望、充滿動力。

