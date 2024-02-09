低溫雨雪逢年節　專家提示保持良好衛生習慣

中評社北京2月9日電／據新華社報導，當前正值春節前返鄉高峰，做好春節期間呼吸道疾病防控，至關重要。專家建議，春節期間走親訪友、旅行出游時，應保持良好衛生習慣，以及注意合理安排作息，避免過於興奮、疲勞導致免疫力下降，如身體出現不適需暫緩行程、症狀較重時應及時就醫。



記者在復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院看到，一些患者因近期感冒後喉嚨不適，正在候診區等待。



復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院耳鼻喉科主任醫師何培傑表示，冬季是呼吸道疾病高發期，由於近段時間天氣忽冷忽熱，門診中自述因感冒後出現咽痛、異物感、聲音嘶啞等的患者數量相對增多。從臨床診斷看，大多數患者是由於病毒或細菌引發的急性咽炎、扁導體炎，經過抗炎對症處理，症狀基本能得到緩解和改善。



此外，何培傑還提醒道，春節假期即將到來，需要注意三件事：一是春節期間親友相聚熱鬧頻繁，建議盡量不要熬夜，疲勞會讓免疫力下降，增加呼吸道疾病感染的風險；二是南北互跨旅遊火爆，建議出行前做好充足準備，減少溫差對身體的刺激；三是如果出現身體不適不要硬扛，及時就醫。



復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇表示，目前新冠病毒JN.1變異株已成為我國優勢流行株，但它依然屬於奧密克戎大分支下面的衍生變異株，因此，其感染的臨床症狀與此前流行株沒有明顯差別，整體以輕症為主，真正進展為肺炎，需要住院治療的患者比例非常低。



考慮到JN.1變異株傳染性更高，王新宇建議，公眾應保持良好衛生習慣，注意手衛生，做好室內開窗通風；前往人員密集的地方以及一些重點場所，建議科學佩戴口罩，避免交叉感染。



對於一些不便出門的老人，記者發現，部分社區衛生服務中心的家庭醫生已經提前做好準備，為老人的健康“保駕護航”。

