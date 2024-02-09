絲路古城年味濃　整裝待發迎“春晚”

中評社北京2月9日電／據新華社報導，春晚倒計時的鐘聲臨近，新疆喀什市處處張燈結彩，年味濃濃，各族群眾對將在2月9日晚中央廣播電視總台春晚分會場上演的《掀起你的蓋頭來》充滿期待。



今年總台春晚將在遼寧、湖南、陝西、新疆四地舉辦分會場演出。其中，新疆的分會場演出名為《掀起你的蓋頭來》，地點在喀什市。



連日來，在喀什市的大街小巷、集市和景區，處處懸掛的紅燈籠、中國結增添了濃濃的喜慶氛圍。夜晚來臨，市區主要街道花燈齊放，流光溢彩。



喀什市城市管理局項目辦工作人員焦軍鋒說，喀什市重點巷道都開啟了夜晚亮化工作，裝扮燈串有4萬多串，古城景區14條巷道懸掛了5萬多個燈籠和中國結，整個城市燈火通明，喜迎新春的氛圍非常濃厚。



同時，城市管理、電力、通信、消防等多個部門有條不紊做好各項工作。“我們全力做好各項服務保障工作，為春晚的精彩呈現做好應盡的職責。”喀什市副市長王智說。



在春晚分會場演出地喀什市，游人如織，格外熱鬧。不少外地遊客在這裡品美食、發旅拍，流連忘返。遊客吳春燕來自遼寧，這次是第二次到喀什，“我和家人很喜歡這裡，打算留在喀什過年，在古城看春晚，感受這裡的春節氛圍。”



面對節前遊客不斷增長態勢，當地做好迎客準備。據當地旅遊部門介紹，喀什地區有近700家賓館、酒店，喀什市就有酒店、賓館和民宿400餘家，床位數超4萬張，可以滿足遊客住宿需求。

