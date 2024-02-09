世界坐標中的中國經濟基本面

（來源：新華社） 中評社北京2月9日電／據新華社報導，近期，世界主要經濟體陸續發布年度經濟數據。



古語雲“橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同”。在世界經濟舞台上，作為全球第二大經濟體的中國，經濟運行態勢備受矚目。



新春之際，新華社記者深入採訪調研，在世界坐標中觀察中國經濟。



世界經濟中的中國分量



春節被列入聯合國假日後，“中國風”小商品近期在海外迎來一波銷售高潮。



廣州積木王國文化有限公司在拼多多旗下跨境電商平台TEMU的店鋪裡，一款融合中國古式建築、花、樹的情景積木“桃花潭”成為爆品。“一天能賣近百單，曾賣斷貨，春節期間禮品需求較大，在買手建議下，我們加大備貨，‘桃花潭’備了超過6000份。”積木王國跨境電商負責人莊曉婷說。



這家入駐TEMU剛滿1年的中國企業，商品單價在10美元到100多美元不等，銷售合計已超過10萬單，主要銷往北美洲、歐洲和東亞地區。



韓國統計廳2月1日發布的統計數據顯示，2023年，中國首次超過美國成為韓國最大的跨境電商進口來源地。德國《商報》1月29日稱，1／4的德國人已經在中國電商平台購過物。



面對風高浪急的國際市場，中國企業出海的腳步遍及許多行業，從跨境電商到汽車，從3D打印機到微短劇，以創新力量為全球消費者上“新”。

