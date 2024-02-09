韓國批量生產新型中空偵察無人機

中評社北京2月9日電／據參考消息網援引據美國《防務新聞》周刊網站2月2日報導，三家韓國企業已經開始為該國空軍批量生產一款中空偵察無人機。在韓方努力加強對朝鮮的監視之際， 韓國國防采辦計劃管理局1月25日宣布了這項工作。



報導稱，韓國政府去年12月21日與主承包商大韓航空公司及其子系統合作夥伴引領創新集團Nex1公司和韓華系統公司簽署了相關採購協議。據國防采辦計劃管理局稱，這項金額達4717億韓元（約合3.5億美元）的合同將使大韓航空陸續向韓國空軍交付數量不詳的無人機。預計交付工作將持續至2028年。



大韓航空將這款無人機命名為KUS－FS，而國防采辦計劃管理局將其稱為一款中空無人機。



根據原始設備製造商發布的規格，該平台翼展為25米，長13米。大韓航空一名工程師在去年10月的首爾ADEX防務展上告訴《防務新聞》周刊，這款無人機續航時間超過30小時。一台韓華航空航天公司製造的1200馬力渦輪發動機令該無人機的巡航速度達到約190節。



該無人機配有衛星通信技術以及Ku波段（即頻率在12至18千兆赫之間的無線電波波段——本網注）和超高頻頻段視距數據鏈，因此操作人員可以從地點固定的地面控制站對其實施控制，或者從安裝在拖車上的40英尺（約合12米）集裝箱中實施控制，以獲得更大機動性。



這款無人機配有一台引領創新集團Nex1公司的X波段（即頻率在8至12千兆赫之間的無線電波波段——本網注）合成孔徑雷達，可在半空中執行情報、監視和偵察任務，還可以發動電子戰，以及執行通信情報和通信中繼任務。



在原型機上可以看到四個翼下掛載點，表明這款非武裝無人機可能演化為一款具有作戰能力的無人機。



國防采辦計劃管理局在一份新聞稿中說，該平台是韓國首個本土開發的戰略無人機。該機構稱，考慮到這款無人機可以對鄰國朝鮮進行實時監視，“預計韓國軍方的獨立監視和偵察能力未來將顯著提升”。