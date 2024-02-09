中評社北京2月9日電／據經濟日報報導，有一種年味兒叫趕年集。在山東，要說年味最濃、煙火氣最盛的地方，莫過於年貨大集了。



傳統大集有新意



“臘月二十八，打糕蒸饃貼花花”。這一天，在煙台龍口市的北馬大集上，龍口線編非遺傳承人劉允霞一大早就支起了攤位。劉允霞告訴記者，除了置辦年貨，人們還喜歡購買她的線編產品裝飾新年，“這兩年，線編、剪紙、窗染花這些傳統非遺受到更多人關注和喜愛”。



趕大集品嘗年味也是必不可少。一個簡易棚、三口大鍋，撐起了“大集羊肉館”。從北京返鄉過年的劉廣亮喝得滿頭冒汗，“一碗羊湯讓我找回了兒時的味道”。



在傳統集市火爆的同時，龍口市還將目光轉移到線上。“白天下單，不到1個小時就能收貨。”龍口市居民邢麗華正通過手機下單。為更好滿足消費者需求，龍口啟動了“嗨購龍口 樂享新春”年貨節活動，為消費者購買年貨提供豐富選擇。龍口粉絲成為“爆款”單品，僅一天時間就銷售約2萬單，實現銷售額120餘萬元。



黃河大集在全省選取文化味、鄉土味濃厚的傳統鄉村大集，結合群眾喜聞樂見的文旅活動，打造民俗新品牌。作為2024春節山東鄉村文化旅遊節的重要組成部分，黃河大集緊扣臘八、小年、除夕等時間節點，著力打造既有黃河特色、地域特色，又能滿足人民美好生活需要的文化大集、年貨大集、惠民大集。



買賣火熱富鄉親



糖葫蘆攤前，孩子們眼巴巴地盯著那一串串晶瑩剔透的糖葫蘆，垂涎欲滴；糖畫攤上，師傅手法嫻熟，一會兒功夫一條栩栩如生的小金龍便躍然紙上。在棗莊滕州市濱湖鎮“微湖漁家”年貨大集上，濃濃的年味撲面而來。

