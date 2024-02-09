冰城左右哥的“左右人生”

中評社北京2月9日電／據新華社報導，姜可東小時候上課愛說話，到現在他都記得老師批評的語氣：“你長大後能靠嘴賺錢嗎？”



如今他終於可以回答這個問題了。這個冬天，全中國都知道了他的另一個名字：左右哥——哈爾濱冰雪大世界夢想大舞台的主持人。



“大家說來看我，其實是來看我的家鄉。”38歲的他對記者說。



路過今年哈爾濱冰雪大世界的主塔“冰雪之冠”時，他舉起上臂、抬起右腳，比劃了一個老鷹騰飛的姿勢。晚霞正好，他一語雙關：“其實她一直很美，只是今年她被越來越多人看見了。”



這個冰雪季，冰雪大世界已累計接待遊客超過200萬人次。哈爾濱現象級爆火，創造了一個東北老工業基地始料未及的“文旅奇跡”。



冰雪一直是姜可東這樣的東北孩子童年記憶最重要的一部分。“一到冬天，我們就抽冰尜、拉爬犁、吃凍梨、烤地瓜……”談到這個話題，這個健談的主持人打開了話匣子。



同很多老工業基地長大的孩子一樣，姜可東的父母都是工人，他上下學自己脖子上掛著鑰匙。放學後，他有時會去公園滑冰，刺骨的寒風中小臉通紅。天空的鴿哨和孩子們的笑聲，是那個年代的背景音。



在姜可東的記憶中，哈爾濱的另一面是“洋氣”。“我八九歲的時候，就在中央大街上見過外國人。”當時是20世紀90年代初，中國改革開放僅十餘年。



然而，在中國高速發展的進程中，曾經被稱為“共和國長子”的東北老工業基地遭遇挑戰。1998年，他的母親下崗了。

