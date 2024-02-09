總台新春燈光秀連續第五年點亮世界最高樓

（來源：央視新聞） 中評社北京2月9日電／據央視新聞報導，當地時間2月7日晚，中國農曆大年三十前夕，坐落於阿聯酋杜拜市中心的世界最高樓哈利法塔下方光影交織，人聲鼎沸。由中央廣播電視總台製作的新春燈光秀連續第五年亮相哈利法塔，向全球華人和各國民眾送上了總台新春的美好祝願和誠摯祝福。



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燈光秀上篇以中國和阿聯酋建交40周年為主軸。伴隨著歡快喜慶的中國風曲調，九天宮闕，紅牆黃瓦間，燈光秀主人公——總台龍年春晚吉祥物“龍辰辰”跳躍飛出，帶領觀眾們開啟一段絢麗多姿的奇妙旅程。



霎時間，“龍辰辰”從中國來到阿聯酋，俯瞰廣袤沙漠里風馳電掣的動車組列車和向新而行的太陽能電站，追逐遼闊天幕下直衝雲霄的運載火箭和浩渺星空間攜手並肩的中阿宇航員。乘著阿拉伯飛毯，品著阿聯酋咖啡，“龍辰辰”先後與駱駝、游隼和數字機器人不期而遇，寓意中阿 “點多面廣”“上天入地”的全方位合作格局。



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順著大繎、赩熾、赬霞、玉頩、春辰中國傳統五色的綵帶，“龍辰辰”扶搖直上，無數紅包雨隨之灑落。轉瞬間“龍辰辰”匯聚成圓形變成象徵闔家團圓的紅燈籠，和一長串印有CMG（China Media Group）中央廣播電視總台標誌的紅燈籠一同飛向天空。



在梅花、中國結、紙扇等一眾春節元素的簇擁下，“龍辰辰”從紙扇矩陣的海波浪紋中再度返場，穿越祥雲的福字飛向遠方。隨著絢爛的煙花在空中綻放，金色的元寶在周邊飄揚，“總台春晚伴您過年”的字樣映入眼簾，靈動可愛的主人公“龍辰辰”露著呆萌的腦袋向觀眾們俏皮眨眼。穿過春晚開場鼓，燈光秀在“中央廣播電視總台給您拜年”的祝福語中完美收官。

