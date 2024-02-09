港人春節好去處！新“南粵森林人家”出爐

中評社香港2月9日電／據香港文匯報報導，港人春節北上增添好去處！記者今天（8日）從廣東省林業局獲悉，廣東省第三批“南粵森林人家”名單近日公布，分布在廣州、佛山、汕頭、韶關等10市，總量增至129家。而廣東省“自然教育徑”亦新增40條，至今累計建成141條，主要分布在灣區；其中104條免費向公眾開放。



據瞭解，新一批“南粵森林人家”利用當地森林覆蓋率高、空氣乾淨富氧等“野趣”優勢，充分利用森林生態資源和鄉土特色產品，融森林文化與民俗風情為一體，為旅遊者提供吃、住、娛等服務。該批“森林人家”還配套推出森林＋採摘、森林＋康養、森林＋運動等趣味性、體驗性、參與性強的旅遊產品，深受遊客青睞。



品特色土菜 享林間野趣



其中，廣州香蜜山生態果莊以“一村一品”的香蜜枇杷、香蜜葡萄為切入點，舉辦枇杷節、葡萄節等活動，吸引遊客前來觀光旅遊。東源縣雲上仙湖民宿以仙湖茶文化為主題，打造茶園觀光、健身登山、休閒徒步、智慧茶園體驗、親子採摘游、自然教育等綜合的茶旅項目。



廣東省林業局相關負責人表示，走進“森林人家”，品特色土菜、享林間野趣已日漸成為旅遊時尚。南粵森林人家突出“家”的概念，讓旅遊者“住得下、吃得香、玩得好”，促進了森林旅遊區從傳統的觀光型向休閒度假型和參與體驗型轉變。



自然教育徑四類型 各具特色



“新增的自然教育徑則首次添加了紅色古跡、非遺民俗與森林文化的元素，並將綠美廣東和林長制實踐融入了路徑建設構思中來，為自然教育發展賦能。”廣東省林業局相關負責人表示，新增的40條自然教育徑分布於廣州、東莞、茂名等16個地級以上市；多存於濕地公園、森林公園、自然保護區、國有林場等不同場所，不斷解鎖新形態新內容。

