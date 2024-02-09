“年味消費”釋放新活力

春節臨近，美團小象超市的外賣小哥正在配送。（新華社發） 中評社北京2月9日電／據新華社報導，春節將至，我國“年味消費”持續釋放活力。記者採訪發現，“提前預訂”“雲上采買”等成為如今國人新的春節消費方式，年味濃、新品多的“雲上集市”呈現出熱火朝天的消費景象。



年夜飯一桌難求、酒店民宿預訂火爆……今年春節“提前訂”成為消費關鍵詞，不少消費者早早做好了年夜飯和春節假期出行安排。



“今年春節，雪場住宿比雪票更緊俏。很多消費者提前幾個月就開始預訂了，近期線上平台的訂單持續在漲，假期在售的客房已經不多了。”張家口某雪場負責人說。



美團、大眾點評數據顯示，截至1月21日，年三十至大年初八的旅遊消費提前預訂量較去年增長約7倍。越來越多人選擇旅遊過年，“提前訂”高峰也較往年更早來到。境外酒店預訂量還在持續攀升，港澳、日韓、東南亞等成熱門旅遊目的地。



自1月起，不少飯店的年夜飯早早就被訂滿。美團、大眾點評數據顯示，進入2月後，“年夜飯預訂”關注度持續升溫，相關關鍵詞搜索量環比增長超2倍。最近一周，“年夜飯”主題堂食套餐訂單量較上周增長近70%。



很多訂不到堂食年夜飯的消費者開始選擇“年菜到家”服務。盒馬雲超平台上，來自全國各地的消費者早早將帝王蟹腿、鮑魚花膠雞、港式大盆菜等下好單，等著大年三十在家吃精美年菜。



買年貨過大年。與以往拎著大包小裹擠火車、趕飛機的春運場面不同，近幾年返鄉過年的趕路人行李少了，買的年貨卻不少，“雲上采買”正逐漸成為中國春節消費的潮流。



“進入1月，就已經感受到過年氣氛了，白酒、食用油、堅果禮盒等商品線上銷量迅速增長，單筆訂單金額也明顯提高了。”北京某連鎖超市工作人員說。

