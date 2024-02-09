美校園槍案　高中生凶手母親過失殺人罪成

中評社香港2月9日電／據大公報援引法新社報導：美國密歇根州陪審團6日裁定，此前犯下校園槍擊案、造成4死7傷慘劇的一名高中生的母親過失殺人罪成，成為美國首宗家長因子女犯下校園槍擊案而被判過失殺人罪的案例。這名槍手的父親同樣面臨過失殺人指控，將於3月受審。



現年17歲的克魯布利於2021年11月30日在密歇根州牛津高中開槍射擊，造成4名學生死亡，另有7人受傷。他於去年12月被判囚終身。克魯布利行凶使用的手槍是父母贈予的聖誕禮物。案發當天上午，一名教師發現克魯布利的一幅繪畫作品中有槍支、子彈和流血的人，旁邊寫著“血濺四方”和“無法不去想……救我”等字句。校方聯繫了克魯布利的父母，並要求他們在48小時內帶他去接受心理咨詢，但他們不願帶兒子回家，也沒有檢查他的背包。數小時後，克魯布利血洗校園。



克魯布利45歲的母親珍妮弗和47歲的父親詹姆斯被控過失殺人罪。檢方指出，他們雖沒有親手扣動扳機，但以疏忽方式存放槍支和彈藥，應該對牛津高中槍擊案承擔刑事責任。珍妮弗的律師則辯解稱，沒有明確跡象表明克魯布利會殺人，他的罪行是“不可預見的”。



陪審團6日裁定珍妮弗4項過失殺人罪全部成立，法官將於4月9日判刑，她最高面臨15年刑期。詹姆斯將於3月受審。



（來源：大公網）