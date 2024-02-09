中評社香港2月9日電／據大公報報導，今天是農曆年三十，也是春節前最後一天上班日，想必大家內心雀躍不已，準備好迎接甲辰龍年到來。近期在香港有多個展覽館陸續推出與“龍”有關的展覽，不妨趁農曆新年小長假參觀，迎龍接福。



其中，香港故宮文化博物館近期就特意挑選了八組來自故宮博物院、與龍年有關的明及清代文物展出，當中包括在“凝土為器──故宮博物院珍藏陶瓷”展覽中，展出來自清乾隆的一組龍紋瓷碗；在“紫禁萬象──建築、典藏與文化傳承”展覽中展出約為清崇德年間的方形寶璽交龍紐“制誥之寶”等。



“印”在古時是權力象徵，行使權力皆須用印，上至帝王，下至庶民皆然。不只是中國，過去受儒教薰陶的國家如韓國、日本，無不使用印也。古代用印體制相當嚴格，將侯最高僅能使用金印，唯有帝後才可用玉璽。



展出的這件交龍紐“制誥之寶”以青玉琢成，使用滿漢雙文篆書樣。面積十三厘米見方，通高十四點七厘米，紐高八點五厘米，紐形為兩條相向的龍軀體合二為一。此印璽估計是清太宗皇太極所有。



龍紐為專用紐式，紐用於把握，是寶璽的重要組成部分。“龍”在中國古代是帝王的象徵，故從秦始皇起，歷代皇帝寶璽的紐式都是龍紐。



乾隆十一年，乾隆帝對前代皇帝禦寶重新考證排次，將總數定為二十五方之後，交龍紐“制誥之寶”作為清初帝王使用過的十方寶璽之一，被送往盛京鳳凰樓珍藏。光緒年間東北局勢動蕩，十方寶璽被送至熱河避暑山莊收藏；民國初北平成立古物陳列所，十方寶璽從熱河回到北平。其流轉過程見證了歷史的變遷。



（來源：大公網）