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湛江“人龍”舞出氣壯山河
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2024-02-09 12:39:22
中評社香港2月9日電／據香港文匯報報導，“龍的傳人”愛舞龍。湛江人龍舞是一種古老的舞蹈，起源於明末清初。有別與其他地方的舞龍，人龍舞之所以被稱為“人龍”，在於其表演方式，完全是由數十個大人肩扛小孩平躺的肉身組合接連而成龍型，表演時可以舞出氣吞山河的氣勢。香港回歸十周年時湛江人龍舞派出了50人的表演隊參加大巡遊，還獲得了最佳表演獎。
（來源：香港文匯網）
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