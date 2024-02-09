亞洲杯決戰約旦　卡塔爾勢顯主場之利

中評社香港2月9日電／據香港文匯報報導，本屆亞洲杯足球賽冠軍戰將於香港時間周六晚大年初一上演，由東道主卡塔爾隊與“神奇黑馬”約旦隊爭奪王者寶座，自家球迷的打氣聲或可為卡塔爾增添動力。（HOY TV 77台及HOY App周六晚11：00p.m.直播）



約旦隊雖然只是以其中一支成績最佳第3名球隊身份晉級，然而淘汰賽路上擊敗先後擊敗伊拉克隊、八強新丁塔吉克斯坦隊以及准決賽勇挫韓國隊2：0，首次打入亞洲杯決賽，團隊戰意不容小覷。陣中唯一五大聯賽球員、効力法甲蒙彼利埃的達馬里，是戰勝韓國隊的晉級功臣。蒙彼利埃主帥達沙卡利安點評達馬里強壯而具協防意識，是一名勤力而出色的球員。此子將是約旦隊能否實現捧杯奇跡的要員。



卡塔爾隊則在昨日凌晨結束的准決賽，憑頭號前鋒阿菲夫一傳一射建功反勝伊朗隊3：2，6戰6勝。亞洲杯前一個月才接手卡塔爾隊的主帥馬基斯說：“今晚我的球員表現得不遺餘力，我們距離衛冕僅有一步之遙。”



中國球證團隊首度執法決賽



亞洲足協昨日又公布，中國球證馬寧、周飛、張鋮、傅明組成的球證團隊，將會執法今場決賽，這是中國球證團隊歷史上首次主哨該項賽事的冠軍戰。根據亞足協安排，馬寧擔任主球證，周飛、張鋮擔任助理球證，傅明擔任視像助理球證。



（來源：香港文匯網）