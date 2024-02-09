美媒：美國民眾看衰本國經濟

中評社北京2月9日電／據中國日報網報導，當地時間7日，《華爾街日報》網站報導，對全美各地的美國人進行的採訪顯示，他們都表現出對一個變幻莫測的世界感到恐懼，在這樣的世界裡，政府或企業中沒人有能力帶領國家度過危險時期。受訪者中，有些人生活富裕，有些人勉強糊口；有些人擁有高學歷，有些人從事藍領工作；有些人是共和黨，有些人是民主黨。



當向他們中的任何一個人詢問美國經濟狀況時，他們都流露出同樣的悲觀情緒。



疫情暴發時，Alfredo Arguello在納什維爾郊外購買並經營一家Mooyah漢堡加盟店，現在他又開了第二家並雇傭了近50名員工。



儘管他個人取得了成功，但Arguello說，他認為對於一個剛剛擺脫疫情和高通脹創傷的國家來說，“隧道盡頭的曙光還沒有出現”。他說，附近的許多其他餐館最近都關門了，而且從整體來看，他擔心美國正在承受苦難，因為政治領導人把他們政黨的需要置於國家的需要之上。



Arguello表示：＂你可以說失業率是 3.7%，但在這種不確定的情況下，誰還會在乎呢？因為這就是人們的感受。他們感受不到希望。他們感受到的是一個分裂的美國。”Arguello用“不穩定”來形容美國經濟。他說：“人們能感覺到的不是通貨膨脹是否正變得溫和，而是烏雲依然沒有散去。”



Theresa Foster估計，她的家庭淨資產有所增加，因為自疫情開始以來，她家位於紐約州奧爾巴尼郊區的房子價值上漲了約20%。Foster說：“但每次去商店，我都被價格嚇一跳。”她和丈夫的收入加起來超過20萬美元。她表示：“我覺得我們的處境如履薄冰，非常脆弱，兩個政黨拿出的處理經濟問題的辦法都沒有任何理論基礎。”



現年57歲的Foster靠《退伍軍人權利法案》的福利獲得碩士學位，在一家非營利機構兼職，她的丈夫則全職從事人力資源工作。對她來說，通脹降溫能緩解她的財務擔憂這種說法，就好比告訴一個正在流血的人血流速度已經減慢了一樣。

