中評社北京2月9日電／據光明日報報導，“爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。”一歲一程，龍年春節來臨，無數人朝著家的方向前行。



過年，意味著什麼？不同的人有不同的答案。有人說“大年三十的年夜飯，就是過年的滋味”，有人說“家人閑坐，燈火可親，就是過年的意義”，也有人說“七大姑八大姨坐在一起聊孩子，也是一種過年的形式”……總之，都離不開“團聚”二字，這也是過年的意義所在。無論何時無論在哪，春節，這一深深刻在國人DNA裡的節日，都值得奔赴。



春節，是源遠流長的。從上古時代祈歲祭祀綿延而來，這一民間最隆重的傳統節日依然被全球華人所珍視。除了除舊布新，人們對龍年有著更多的期待，龍行龘龘、龍馬精神、鯉魚躍龍門、臥虎藏龍……都有著對來年會更好的期許，也展示著中華文化的積澱。在傳承千年的春節習俗裡，龍年節日的氛圍也愈加濃重：龍偶掛件、龍形掛燈、龍主題玩具等商品銷售火爆，舞龍舞獅、趕大集、辦“村晚”等節日活動熱鬧紛呈。這是獨屬於傳統節日的儀式感，也是提醒人們“根”之所在、初心所在。



春節，是流動的。差不多10年前，“摩托車大軍”成為春運返鄉途中的一支龐大隊伍，受到人們的關注。今年，預計春運期間，全社會跨區域人員流動量將達到90億人次，而自駕出行占全社會人員出行量的比例將達80%。從南到北，從東到西，返鄉交通工具的發展、人員自由流動的加快，讓家的距離不再遙遠，也讓春節愈發凸顯其價值意義：是休憩調整的歸所，也是積蓄力量後的邁步之處。



春節，是古老的也是年輕的。當下的青年們，將春節過出了一種他們期望的樣子。中國青年報社社會調查中心的一項調查數據顯示，在1333名青年的調查樣本中，94.1%的受訪青年會堅持過年的傳統習俗，76.7%的受訪青年注重過年的“儀式感”，家人團聚吃年夜飯是受訪青年認為過年“儀式感”最重要的體現。貼春聯、掃房子、備年夜飯，傳統習俗的魅力、“年味”的誘惑力可見一斑。



一邊是對傳統習俗的繼承，一邊是對新年俗的挖掘。青年人在潛移默化中構建起一個熱氣騰騰的春節。或是帶父母出游，感受不同地域的春節氛圍；或是選購科技年貨，送出一份新年祝福；或是購置馬面裙等傳統服飾作為新衣；亦或是讓春聯不再拘泥於習俗，演繹出更多形式和內容……這一農耕時代的節令，因一代又一代人的融入歷久彌新，日益煥發新的光彩。

