“龘”字火了，生僻字出圈背後是文化傳承

中評社北京2月9日電／據光明網報導，在農曆龍年春節，“龘”字一躍火出了圈，成為生僻字界的“扛把子”。從中央廣播電視總台2024年春節聯歡晚會主題“龍行龘龘，欣欣家國”，到中國國家博物館甲辰龍年新春文化展序廳中出現的“龍行龘龘”，再到時下應景的祝福語“龍行龘龘、前程朤朤”，都引起民眾對生僻字的關注和好奇。



據記載，“龘”出自第一部楷書字典《玉篇》，形容龍騰飛的樣子。雖然這個字在歷史上幾乎沒有實際使用過，但今人將其從浩如煙海的字典中挖掘出來，並賦予新的時代意義，用以表達中華民族對美好生活的向往和期盼。這顯然是一種傳統文化與當代潮流的巧妙結合，展示了漢字的獨特魅力和創造力，也體現了對傳統文化的傳承和創新。



“龘”字意外火了，彰顯了社會大眾對傳統文化的熱愛，也引發了我們對生僻字的深入思考。生僻字和常用字共同構成了中華文化的重要載體，記錄了華夏五千年的歷史和文化傳承。儘管在現代社會中，伴隨技術手段的革新，人們接觸生僻字的場合越來越少，但其所蘊含的豐富內涵不減，反映著造字時代的政治、經濟和社會文化。人們看到它的形，念出它的音，除了多認識一兩個字之外，也能或多或少瞭解背後的掌故，感受文化的力量。



這也意味著，面對生僻字，我們不能再因讀寫困難、使用頻率低等原因而淡化或遺忘。相反，我們應將其視作通向古代智慧和文化世界的窗口，通過學習和瞭解它們，與先賢們進行對話，感受歷史的厚重和文化的傳承。正如此次“龘”字所展現出的，生僻字的破圈傳播不僅帶我們感受了古代的造字之美，更激發我們對文字背後歷史源流的好奇心和探索欲。



生僻字是傳統文化的舊鏡像，也構成了網絡時代的新景觀。在網絡時代，越來越多的生僻字通過社交媒體、網絡表情、表情包等形式廣泛傳播，成為了人們交流和表達情感的工具。這不禁讓人想起曾經風靡一時的歌曲《生僻字》，這首被網友們評為“有史以來最難寫出歌詞的歌”，囊括70多個生僻字。這些生僻字的創新表達，既傳播文字知識，又融合時代精神，可謂精準掌握了文化傳播密碼。



讓生僻字擁有屬於自己的一方天地，是文化傳承的應有之義，也是文化自信的生動展示。從歌曲創作到大型晚會，再到文博展覽，我們相信生僻字將在日新月異的傳播環境中跟上時代，在豐富多樣的文化土壤裡扎根生長。



（來源：光明網）