年夜飯亂象多，別讓餐飲商家的套路毀了年味

中評社北京2月9日電／《法治日報》記者近日走訪北京、山東等地20多家餐館發現，今年年夜飯預訂比前兩年火爆不少。然而，年夜飯預訂火爆背後仍然存在不少問題，如限時消費、限定最低消費、訂金不退等，讓不少消費者深感無奈。



春節闔家團圓，少不了一桌豐盛的年夜飯。隨著消費水平提高，年夜飯尤其是高端年夜飯消費需求日益增長，為餐飲市場注入了活力。但從媒體調查來看，各種亂象也層出不窮，影響了用餐體驗。



要指出的是，餐飲市場是個自由競爭市場，商家有經營自主權。春節期間因為人工、原材料成本上漲，同樣的菜品比平時貴，消費者都能夠理解。而為了避免臨時變卦造成的損失，適當收取預訂費用，也在情理之中。但報導提到的一些亂象，已經超出了經營自主權的範疇，涉嫌侵犯消費者的合法權益。



比如，在固定套餐外額外加菜，強制要求必須點滿多少錢，變相設置低消門檻；再如，混淆“訂金”和“定金”的概念，收錢後一律一分不退；還有商家為了提高翻台率，在沒有事先告知的前提下設置就餐時限，飯沒吃完就頻繁催客……



以限制最低消費為例，2014年發布的《餐飲業經營管理辦法（試行）》曾明文規定禁止餐飲經營者設置最低消費。餐飲商家設置最低消費額度，在年夜飯的固定套餐外，額外加菜必須達到一定門檻，等於是變相違規。



一些商家之所以無視法律規定，無非是想趁機狠狠賺一筆——年夜飯的需求近幾年水漲船高，呈現出賣方市場的特徵，商家掌握著主動權，更加強勢，所以敢利用經營優勢，制定一些不合理的霸王條款。同時，年夜飯寓意著吉祥喜慶。在如此重要的場合，就算消費者遭遇了不合理的對待，為了不破壞過年的氛圍可能也不會深入追究。這種“寬容”有時候會讓一些不良商家更加有恃無恐。

