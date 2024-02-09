保障能源供應　加大自主創新

中評社北京2月9日電／據人民網報導，2024年以來，多家能源央企相繼召開年度工作會議，研究部署2024年重點工作，表示要加大增儲上產，保障能源安全供應；推動綠色低碳發展，助力實現“雙碳”目標；提升自主創新能力，建設現代化產業體系。



“2024年，國資國企將著力提高中央企業創新能力和價值創造能力，深入推進國有經濟布局優化和結構調整，加快建設現代化產業體系，更好發揮科技創新、產業控制、安全支撐作用，為持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新貢獻。”國務院國資委副主任袁野近期在國新辦舉行的新聞發布會上表示。



加大增儲上產 保障能源安全穩定供應



2024年以來，我國首個深水高壓氣田開發項目“深海一號”二期工程綜合處理平台陸地建造完工；國家能源集團1月自產煤連續28個月保持5000萬噸峰值水平，發電量連續三個月突破千億千瓦時，創歷史同期新高；2024年以來至1月25日中國華能累計發電量同比增長超20.3%，累計供熱量超7639萬吉焦，同比增長5.1%……



這只是能源央企保障能源供應一個縮影。記者梳理，近期多家能源央企召開2024年工作會議，強調2024年加大能源安全供應力度。



中國華能表示，將突出抓好能源安全保供，強化保障能源安全使命，扛起電熱安全保供責任和生態環境保護責任，守牢安全發展底線；國家能源集團表示，發揮煤炭兜底保障作用，加強煤炭增儲上產，加強煤礦基建管理和采掘計劃管理，保持自產煤安全高效生產。中國石油表示，要加快提升能源高效供給能力，在保障國家能源安全上當好標杆旗幟。中國海油表示，統籌好油氣主業量的增長和質的改進，在油氣安全保障能力建設上實現新提升。



“能源資源作為支撐經濟社會發展的堅實物質基礎，其安全穩定供應對於推動我國經濟高質量發展、建設社會主義現代化強國的重要性愈發凸顯。”廈門大學中國能源經濟研究中心教授孫傳旺表示，要突出國有企業在穩定預期上的社會責任，保證能源供應的量價穩定。

