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四川宜賓市長寧縣發生3.2級地震
http://www.CRNTT.com   2024-02-09 13:37:34


（圖源：央視網）
　　中評社北京2月9日電／據央視網消息：中國地震台網正式測定：02月09日11時29分在四川宜賓市長寧縣（北緯28.30度，東經104.96度）發生3.2級地震，震源深度11千米。
　　（來源：央視網）

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