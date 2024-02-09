鐵路等部門積極保障春運旅客平安有序出行

中評社北京2月9日電／據新華社報導，8日，春運進入第14天。隨著春節臨近，許多人踏上旅途。鐵路、電力、民航等部門加大運力投放，強化出行服務和安全管理，助力旅客平安有序出行。



來自中國國家鐵路集團有限公司的數據顯示，2月8日，全國鐵路預計發送旅客1250萬人次，加開旅客列車1900列。2月7日，全國鐵路發送旅客1296.5萬人次，鐵路運輸安全平穩有序。



為了進一步提升旅客出行體驗，中國鐵路哈爾濱局集團公司針對北京、上海、沈陽等地旅客到達哈爾濱中轉換乘量增加的情況，在哈爾濱至佳木斯、齊齊哈爾等方向增開夜間高鐵，最大限度滿足旅客換乘需求；中國鐵路南昌局集團公司萍鄉站向旅客免費提供熱姜茶暖身禦寒，南昌南站將精美的新春福袋送給旅客，營造溫暖祥和的旅途氛圍；中國鐵路成都局集團公司推出鮮蝦嫩蛋堡、粥品等3款中西式早餐和“龍年限定”組合套餐，讓旅客感受“舌尖上的春運”。



電力和民航方面，南方電網貴州興義晴隆供電局對轄區內電動汽車充電站，特別是茶馬、花貢等鄉鎮電動汽車充電站展開專項巡查維護工作，進一步完善新能源汽車快充網絡服務，切實保障公眾春運期間綠色出行；東航北京分公司在東航值機區開設首次乘機旅客“一站式”服務專櫃，為旅客提供全流程咨詢引導、值機手續辦理、行李托運等服務，並製作“首次乘機旅客流程指引”機場路線圖示、提供“首乘”手環，讓旅客出行流程更便捷。



（來源：新華網）