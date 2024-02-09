中評社北京2月9日電／據新華社報導，龍年又到。龍舞動著，在千家萬戶的春聯里，在窗戶上喜慶的剪紙里，在街頭熱鬧喧天的鑼鼓里，在海內外炎黃子孫的文化基因里。



賞龍燈、舞龍獅，熱熱鬧鬧中國年，有中國人的地方就有龍的身影。街頭的龍，廟會的龍，蜿蜒騰飛；器皿建築上的龍，水墨丹青中的龍，高貴優雅……這是華夏民族的精氣神韵。



龍就是與眾不同。其他生肖動物都是現實存在，龍是中華文化的創造，龍被直接稱為中國龍。龍鳳麒麟，中國神話祥瑞動物。龍年對中國人有特殊意義，我們創造、舞動、歌唱、讚美龍。



中國人過龍年，就是要舞龍。無論布龍、紗龍、紙龍、草龍、錢龍、竹龍、棕龍、板櫈龍，無論是城鄉廟會的舞龍，還是唐人街的舞龍，無論是古朴剛勁的北方舞龍，還是精巧敏捷的南方舞龍，都是同一條中國龍。從除夕到大年初一，從元宵節到二月二“龍抬頭”，龍的習俗五花八門，龍的藝術豐富多彩，寄托著百姓對風調雨順的希冀，承載著人們對美好生活的向往。



《三國演義》青梅煮酒論英雄那段名言讓人耳熟能詳：“龍能大能小，能升能隱；大則興雲吐霧，小則隱介藏形；升則飛騰於宇宙之間，隱則潛伏於波濤之內。”我們舞動的中國龍，乘時變化，識變、應變、求變，在我們的創造中不斷生成。



春回大地，龍舞神州。與一般圖騰不同，中國龍是多種動物集合的想象體，突出反映了中華民族和合思想與中華文明的大一統傳統。龍的形象有不同地域民族特色，更有內在統一性，代表著華夏兒女對中華民族共同體的深刻認同。



中國龍舞動著，千年如同剛過的昨日。在這片古老而常新的大地上，我們共同生活、共同創造、共同奮鬥，書寫共禦外侮的壯麗史詩，編織民族復興的中國夢。



見龍在田，甲辰迎春。這是四海同春，一起歡樂的節日；這是慶祝團圓、頌揚團結的節日。起舞吧，中國龍。



（來源：新華網）