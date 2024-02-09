中評社北京2月9日電／據新華社報導，從候車大廳進門走幾步就到了檢票口，唯一的服務台兼顧售票，位於安徽省合肥市廬江縣的龍橋站是廬銅鐵路上的一個四等小站。



即便小站很小，這裡仍常顯得空曠。今年春運，預計合肥南站日均客流9.5萬人次。距它100公里外的龍橋站，每天僅有兩趟列車經停，200多位乘客進出。



“上午8點，下午6點，兩趟車各停站3分鐘。”56歲的站長李洪濤告訴記者，一天的大多數時刻，車站都是冷清的，站前廣場上也是空蕩蕩。



“哪怕是為了這6分鐘的熱鬧，我們也要堅守。”李洪濤說，龍橋站2019年開通客運，一條車道一個站點，如今11名職工各司其職，“小站雖小，提供的服務卻不比大站差。”



記者來到龍橋站時，工作人員已將龍橋站裝點得頗有年味，還在候車大廳布置了一處“龍橋站歡迎您回家”的打卡點，售票員張躍和客運員劉業富等工作人員在車站的門窗上貼了窗花、掛上了中國結。



龍橋站就在龍橋鎮，站名就是家鄉的名字，它的存在大大方便了小鎮居民的出行。陳慧一家5口人，肩上背著、手里提著共十來件大包小裹，陳慧的母親說，“還好小站離得近，在家門口就可以坐火車，多帶點東西也不累。”



“兒子今年上高二，這次去蕪湖看望他哥哥。”劉五八和妻子送孩子進入候車廳等待上車，夫妻倆在站外一邊踮著腳囑咐孩子要注意安全，一邊告訴記者，家里人上班、上學都從小站出發，“從家開車到這裡不到十分鐘，出行方便。”



列車時刻表在站里，因為有牽掛，也刻在人們心里。晚上6時許，從合肥開來的列車到站。天已擦黑，下著冷雨，站前廣場卻熱鬧起來，一大群人從四面八方趕來。

