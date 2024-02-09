集中處理！證監會堅持“零容忍”執法

中評社北京2月9日電／央視網消息：據證監會網站2月9日消息，為深入貫徹中央金融工作會精神，全面加強金融監管，堅持監管“長牙帶刺”，近日，證監會組織稽查執法、日常監管力量集中查辦了招商證券多名從業人員買賣股票等違法違規行為。依托刑事追責、行政處罰、行政監管措施、內部問責進行立體化懲戒。一是對63人作出行政處罰，合計罰沒8173萬元，對1人作出終身證券市場禁入措施。二是將1人涉嫌內幕交易行為移送司法機關處理。三是對46人採取行政監管措施，其中擬對3人採取認定為不適當人選，對5人採取監管談話、38人採取出具警示函。四是對負有從業人員管理責任的招商證券，採取責令增加合規檢查次數的行政監管措施，對公司董事長採取出具警示函、2名時任合規總監採取監管談話的行政監管措施，並督促招商證券啟動內部問責，約談相關違規人員，落實問責全覆蓋。



證券從業人員不得買賣股票是《證券法》的基本要求。近年來，證監會嚴厲打擊證券從業人員違規買賣股票行為。2019年至2023年，共查辦67起從業人員違法炒股案件，對139人作出行政處罰，著力構築“不敢、不能、不想”違規炒股的長效機制。下一步，證監會將堅持系統思維、舉一反三，持續強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，協同行業協會持續深入開展以下工作：一是完善制度機制。制定依法從嚴打擊證券從業人員違規炒股行為的專項整治工作方案，壓實機構主體責任，督促證券公司強化內部監測、自查自糾及問責機制，落實全員合規管理，實現對各分支機構及從業人員的一體化垂直管理，各證監局將開展專項現場檢查。完善從業人員投資行為管理規則，督促機構健全投資申報、審查、監控、懲戒等內控制度，完善投資行為管理機制，進一步堵塞證券從業人員監管制度及執行中的漏洞。二是強化監管執法。對違規行為“露頭就打”，對管控不力的機構從嚴問責，對違規人員強化立體化懲戒體系，構建“一處違規、處處受限”的懲戒機制，加強違規行為的通報警示，開展專項治理行動。三是持續淨化行業生態。堅持“兩個結合”，深入開展行業文化建設綜合治理，督促機構切實做到“不逾越底線、不唯利是圖、不急功近利、不脫實向虛、不胡作非為”，堅持誠實守信、以義取利、穩健審慎、守正創新、依法合規。完善從業人員執業行為基本規範和操守準則，建立健全從業人員分類名單制度和執業聲譽管理機制，加快形成從業人員管理“嚴”的氛圍。



（來源：央視網）