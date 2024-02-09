天津第六埠村的新年新景

中評社北京2月9日電／據新華社報導，年關將至，天津市西青區辛口鎮第六埠村隨處可見喜氣洋洋的“中國紅”，街道兩邊的樹幹上綴滿了紅彤彤的小燈籠，有的農戶沿街的窗戶上已提前貼上了火紅的吊錢和窗花，濃濃年味撲面而來。



第六埠村地處大清河、子牙河和獨流減河交匯處，村子一部分位於東澱蓄滯洪區內，是天津防洪要害之處。受去年7月底8月初極端降雨影響，海河流域攜帶泥沙的洪水不斷下洩而來，第六埠村的1萬多畝田地、2000多個大棚被淹沒。



經過農田排澇、清淤整治、養殖基地消殺及無害化處理等緊張的災後重建工作後，村民們的生活早已恢復“元氣”，如今濃濃的年味不斷在鄉間升騰。



小院四角掛上紅燈籠，頂棚貼上紅彩帶；新購入的水仙、杜鵑花擺放客廳一角，墻上掛著的“家和萬事興”中國結吸人眼球……一踏入村民杜洪剛的家中，便被這熱鬧喜慶的氛圍所感染。



廚房裡，新出鍋的帶魚、花糕饅頭香氣撲鼻。雞蛋、四喜丸子，以及西紅柿、綠葉菜、哈密瓜、蘋果等瓜果蔬菜將冰箱填得滿滿當當。



“今年能過個好年。”杜洪剛笑眯眯地道出了緣由，自9月下旬洪水退去後，當地政府第一時間幫助村民翻修大棚，農業生產生活很快就實現恢復。杜洪剛經營著10多畝地，兩個大棚種植的蔬菜即將迎來豐收。



“黨和政府對我們關懷備至，家裡基本沒有遭受損失。”杜洪剛說，“村裡下大力氣很快排盡了洪水，幫助村民早日復耕、恢復生產，我們也要搶抓時機，讓蔬菜順利生長，重建美好家園。”

