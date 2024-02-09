【
大
中
小
】 【
打 印
】
有一種年味兒，叫“人從眾”的西藏年貨市場
http://www.CRNTT.com
2024-02-09 13:35:40
中評社北京2月9日電／據新華社報導，今年春節和藏歷新年恰逢同一天，古城拉薩喜迎“雙節”。在拉薩的街頭及各個商場，來自西藏各地置辦年貨的人群摩肩接踵。市場上，酥油、“卡賽”、人參果、五彩青稞穗等藏族傳統年貨應有盡有。同時，隨著冬游西藏潮流的興起，越來越多的遊客也選擇來到西藏體驗新年民俗。
（來源：新華網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
西藏軍區某旅組織飛行訓練
(2024-02-08 15:51:33)
《回西藏》：藏地敘事的“詩性”復歸
(2024-02-08 12:55:51)
西藏建立30餘個“組團式”區外就業基地
(2024-01-20 17:39:35)
西藏軍區某旅組織飛行訓練
(2024-01-19 10:46:54)
西藏甲應村：幸福路上一個也不能少
(2024-01-08 12:22:57)
西藏：十屆自治區黨委第四輪巡視完成進駐
(2023-12-15 10:38:27)
中評觀察：西藏全方位進步有力駁斥無理指責
(2023-12-01 00:28:28)
西藏軍區某旅晝夜兼程檢驗機動能力
(2023-11-08 10:11:49)
西藏著力糾治形式主義官僚主義問題
(2023-11-02 11:03:13)
西藏印發數字農業建設實施方案
(2023-10-11 13:44:11)