有一種年味兒，叫“人從眾”的西藏年貨市場

中評社北京2月9日電／據新華社報導，今年春節和藏歷新年恰逢同一天，古城拉薩喜迎“雙節”。在拉薩的街頭及各個商場，來自西藏各地置辦年貨的人群摩肩接踵。市場上，酥油、“卡賽”、人參果、五彩青稞穗等藏族傳統年貨應有盡有。同時，隨著冬游西藏潮流的興起，越來越多的遊客也選擇來到西藏體驗新年民俗。



（來源：新華網）