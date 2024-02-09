龍年新春至　濃鬱年味帶火消費

中評社北京2月9日電／龍年春節來臨，這些天，各地的年貨市場、新春大集都格外熱鬧。《經濟參考報》記者走訪了北京、黑龍江、寧夏、廣東等地，發現不論是冰雪連天的北方，還是溫暖如春的南國，都升騰著濃濃的年味兒。頗具民俗的節日活動受到當地居民和遊客的歡迎，熱烈的節日氛圍也讓消費熱度持續上升。



商圈熱鬧年味兒足



金龍迎春年貨豐，吉祥如意滿街紅。春節在即，北京不少商圈已完成龍年“換裝”。記者在豐台大悅春風裡廣場上看到，20米巨龍花燈在夜幕中閃耀絢爛光彩，引得市民紛紛打卡。而在老字號林立的前門大街上，“中軸納福·龍躍前門”迎新春促消費活動讓原本熱鬧的街道上更添了幾分新春色彩。



今年人氣頗旺的東北更是年味兒升騰。走進黑龍江省牡丹江市穆棱市的年貨大集，紅彤彤的對聯福字映入眼簾，大紅燈籠高高掛起，喜慶氛圍撲面而來。炒貨凍貨、對聯福字、俄羅斯糖果及海鮮……大集貨品琳琅滿目，商戶們冒著嚴寒熱情地吆喝攬客，吸引大量市民和遊客。



兩千多公里外，位於寧夏銀川市賀蘭縣金貴鎮的金貴集貿市場也愈發熱鬧。水果、幹果、特色小吃、牛羊肉等各種年貨一應俱全，現場一派喜慶繁忙景象。專程和家人從銀川過來趕集的閆曦採購了八寶茶、糖麻丫、油餅等當地特產，開心地說，“好像一下子找到了小時候過年趕大集的感覺！”



受到追捧的不僅有餐桌上的美味，還有象徵美好的鮮花。在廣州，花市一直是過年的必備節目。走進增城迎春花市，除了常見的大花蕙蘭、海棠花、劍蘭、百合等，在北方三四月份才可以觀賞的牡丹花也在今年的花市上驚艶亮相，吸引了眾多市民拍照詢問。



記者在採訪中發現，不管是商圈還是大集，無論是城市還是鄉村，從北到南，近日各地都在熱鬧的節日氣氛中迎接著龍年新春。

