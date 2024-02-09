浙江湖州：“村晚”好戲秀出鄉村幸福年

中評社北京2月9日電／據央廣網報導，玉兔辭舊春華啟，龍騰四海萬象新。2月4日晚，浙江湖州各地村民齊聚湖州市吳興區王村村農村文化禮堂，2024年湖州市文化禮堂“我們的村晚”在這裡火熱開演。



晚會共分“家、和、興、旺”四個篇章，在《竹葉龍》表演中拉開序幕，非遺四龍齊聚湖城，恭迎甲辰新歲。由各地村民自編自導自演的村歌串燒、戲曲聯唱、情景短劇、特色舞蹈等形式多樣的節目依次上演，生動講述湖州市農村文化禮堂十多年建設歷程，描繪當地新時代鄉村發展的日新月異。



“從沒想過做夢都要逃離的村莊，成為了我和一只面包抵達的地標，田野上開了一家店叫四喜面包，我返鄉的青春又有了新執照。”音樂情景劇《四喜面包店》以活力四射的歌舞表演講述了四個“90後”返鄉創業的真實故事。



由南潯區和孚鎮荻港村青年村民帶來的歌舞《漁家樂》則別出心裁，以本土養魚用具為主要打擊樂器，融合現代音樂元素，說（地方方言）、唱、樂三位一體，通過江南水鄉的柔美與搖滾打擊樂的張力，這兩者的激情碰撞，再現江南水鄉人歡魚躍、喜獲豐收的熱鬧景象。



小品《守綉》講述吳興潞村三代人開創守護非遺刺綉事業，通過新老兩代人的傳承創新歷程，用一根綉花針將中國傳統文化帶上世界舞台，體現新時代新青年文化自信。



更有各區縣的“00後”、“10後”帶來的湖劇、越劇、湖州三跳聯唱節目，以古老戲曲演繹夫妻和美、鄰里和睦、尊老愛幼的“浙風十禮”好家風。



在家門口就能夠欣賞到如此精彩的節目，讓當地村民郭根紅大呼過癮：“太精彩了，以前像這樣的節目要買門票才能看得著，現在免費讓我們看，真的是太幸福了。”

