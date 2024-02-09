樂陶陶　冰雪迎新春（錦綉中國年）

中評社北京2月9日電／據人民日報報導，吉林省長春市九台區廟香山滑雪場，一場滑雪表演正在進行。20多位滑雪教練手持彩煙，變換隊形，疾馳而下，一道道紅色煙霧，與雪板掀起的雪花融為一體。



廟香山滑雪場的省外遊客明顯增多，“雪場內的酒店基本都訂空了。”廟香山滑雪場工作人員李思玥說。



下雪道，回餐廳，點盤黏豆包，從甘肅來的林先生打開話匣子：“除夕有免費水餃，春節期間可看二人轉表演、玩轉盤抽獎……不僅滑得盡興，還有各種節慶活動，熱鬧有年味！”



這是長春持續豐富冰雪旅遊產品供給的縮影。春節假期，長春推出有軌電車專列、冬季農業博覽會、年俗文創集市等90餘個文旅融合項目。



出雪場，進市區。長春市朝陽區德苑公園門口，矗立著兩只冰雕長龍。夜幕降臨，燈光亮起，長龍變成藍綠兩色。不遠處鼓點聲聲，周圍居民扭起秧歌。“白天滑雪，晚上逛城區，活動豐富又有趣。”四川遊客陳女士駐足拍照。



長春在全市主要街道設置130餘處冰雕雪景，還開放多處公益冰場。“打造更多群眾性、公益性冰雪場景，讓大家多角度體驗冰雪樂趣。”長春市朝陽區旅遊管理中心主任陳玉晶說。



這個雪季，白山市的一處度假區新增6條雪道、4萬多平方米的地形公園。“滑雪服務中心裝備煥新，雪服自選超市開門營業。”度假區相關負責人介紹，有望迎來客流和收益的高峰。



數據顯示，2024年元旦假期，吉林全省接待國內遊客604.33萬人次，同比增長406.69%。春節假期，吉林省推出江上游船賞霧凇、悅動遼源冰雪歡樂薈等70多項冰雪旅遊產品，籌劃860多項“歡歡喜喜過大年”春節主題系列活動。



（來源：人民日報）