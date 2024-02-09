北京高校春節儀式感拉滿

中評社北京2月9日電／據北京日報報導，新春佳節將至，北京高校為利用寒假留校做科研、參與實習的師生準備了豐富的節日大禮包，將春節氛圍感拉滿。



不少心急的高校已通過微信公眾號、朋友圈曬出了年夜飯菜單，一些高校還推出了“免費吃”。北京交通大學表示，大年三十和正月初一免費為留校師生準備年夜飯，辣子雞、豬肉燉粉條、孜然羊肉等各地美食“管夠”。該校還為家庭經濟困難的學生發放新春紅包。北京航空航天大學乾脆在食堂搭建了“年味一條街”，包餃子、剪窗花、製作糖葫蘆等新春游園活動一應俱全。



很多高校專門為留校師生準備了“文化大餐”。北京大學推薦的“書籍年夜套餐”裡，超40本書涉及多個領域。這份套餐裡有一些“菜品”由北大人自己“掌勺”，主打原汁原味，比如該校歷史系教授何晉著《燕園：文物、古跡與歷史》。清華大學在新年禮盒裡準備了手賬本和明信片，邀請師生將校園四季美景寄出，給親友送上感謝與祝願。



中國傳媒大學、中國人民公安大學、北京工業大學等已經上新了新春紅包封面。北工大的紅包上，吉祥物“燕小北”戴著龍年頭飾，活潑可愛；傳媒大學紅包封面將龍的形象與該校標誌性建築物融合，科技感滿滿。



過年期間，很多高校的運動場館照常開放。比如北京科技大學開放乒乓球、羽毛球等體育運動場地，還會舉辦讀書分享會等文化活動。



（來源：北京日報）