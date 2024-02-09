普京：美方應放棄錯誤政策

中評社北京2月9日電／據新華社報導，據美國媒體人塔克·卡爾森發布的視頻，俄羅斯總統普京日前在莫斯科接受採訪時表示，世界格局正在發生變化，美國政治精英應承認並適應這一點，放棄以武力和制裁等手段維護其世界統治地位的錯誤政策。



卡爾森8日在其個人網站發布對普京的採訪視頻。問及俄羅斯政府是否願意在美國2024年總統選舉產生新一屆政府後恢復與美國政府的溝通，普京回答，問題不在於誰當選美國總統或其個性如何，而在於統治美國的精英階層需要改變觀念。如果“不惜一切代價通過強力手段維護美國的世界統治地位”這一觀念仍然主導美國社會，那麼“情況只會變得更糟”。如果美國人最終意識到世界一直在隨著客觀條件發生變化，且美國能夠及時適應這些變化，“那麼有些事情可能會改變”。



普京說，有美國國內專家指出，美國國際地位已經發生變化，這是根據全球發展趨勢得出的結論。他說，金磚國家經濟體量之和在世界經濟總量中占比已經超過七國集團，世界格局變化是客觀存在、不可避免且將持續發生的。美國用武力、制裁和施壓等手段遏制他國崛起的做法是自欺欺人。



另據塔斯社報導，普京在採訪中談及烏克蘭問題時表示，俄羅斯從未拒絕就這一問題進行談判。俄羅斯願與烏方任何領導人進行合作，但在2022年3月土耳其伊斯坦布爾會談後雙方的談判沒有任何進展。



普京還說，俄羅斯不斷呼籲美國和歐洲國家領導人停止向烏克蘭輸送武器，以執行明斯克協議。而美國針對俄羅斯以及其他國家使用制裁、施壓、動武等粗暴手段，不僅不起作用，反而會導致相反的結果。俄羅斯會將自身利益捍衛到底。



（來源：新華網）