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拜登：以色列在加沙地帶的行動是“過分的”
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2024-02-09 15:34:05
中評社北京2月9日電／據央視新聞報導，綜合法新社、《紐約時報》消息，美東時間2月8日晚，美國總統拜登在回答記者就以軍在加沙地帶軍事行動相關問題時稱，他認為以色列在加沙地帶的反應是“過分的”。
（來源：央視新聞）
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