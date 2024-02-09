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拜登：以色列在加沙地帶的行動是“過分的”
http://www.CRNTT.com   2024-02-09 15:34:05


　　中評社北京2月9日電／據央視新聞報導，綜合法新社、《紐約時報》消息，美東時間2月8日晚，美國總統拜登在回答記者就以軍在加沙地帶軍事行動相關問題時稱，他認為以色列在加沙地帶的反應是“過分的”。

　　（來源：央視新聞）

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