2月4日，法國巴黎，香榭麗舍大街舉行新春舞獅活動，迎接龍年春節。圖為法國國民議會法中友好小組主席阿洛澤等嘉賓為彩獅點睛。（視覺中國供圖） 中評社北京2月9日電／據中國青年報報導，甲辰龍年春節到來之際，多國政要和國際組織領導人紛紛向中國人民送上新春祝福；“中國紅”將再次“準時”閃耀多國地標性建築；百餘個國家和地區的郵票收藏愛好者也再次迎來龍年生肖郵票；從美國休斯敦到瑞典斯德哥爾摩，從紐約聯合國總部到“一帶一路”共建國家的建設一線，成百上千場慶祝中國農曆春節的活動將在近200個國家和地區接連舉辦，全球約五分之一的人口將以各種形式共享歡樂祥和的春節文化盛宴……“春節是中國的，也是世界的。”正如外交部發言人毛寧所說，春節喜慶祥和，代表著春的祝福和溫暖，也體現了中華文化和睦、和諧、和平的精神內核，“我們願同世界一起慶祝春節”。



在壯觀春運中讀懂中國發展



關注中國事務的外國媒體記者，近距離感受和記錄著中國人民過春節的熱鬧景象。人潮湧動的春運，也成為他們觀察和感知中國春節的一個窗口。近年來，隨著世界對中國春節的關注和理解，外國媒體開始捕捉到春運平穩有序的背後，是中國社會發展的蓬勃生機。



1月26日，全國春運正式啟動。“中國春節出行高峰的人員流動量將達到90億人次。”巴基斯坦《世界新聞》同日報導稱，“北京首都國際機場人頭攢動的景象和全國各地市場的熱鬧氣氛，為中國春節做好了鋪墊。在這股熱潮中，中國將出現消費激增，有望對中國經濟產生持久影響。”



孟加拉國《閃電報》網站報導稱，“火爆”開場的全國春運折射出中國經濟的巨大潛力和旺盛生機。報導稱，中國一年一度的春運以壯觀的方式拉開帷幕，標誌著龍年春節的臨近。“旅行潮伴隨著紅燈籠、中國結的生動展示，這不僅是春節的慶祝活動，也是中國強勁經濟的反映。”



英國路透社報導稱，鐵路是中國春運期間的主要交通方式之一。在40天的春運期間，中國鐵路預計發送旅客4.8億人次，較2023年猛增約38%，比新冠疫情前的2019年增長17%。美國有線電視新聞網（CNN）關注到，中國中東部地區在春運返鄉高峰期迎來大範圍雨雪天氣。報導援引中國中央氣象台發布的天氣預警和安全提示，介紹有關各方多措並舉為春運“保駕護航”。



亞洲國家如何過春節

