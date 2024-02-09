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冰島火山發生噴發 熔岩流向格林達維克市
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2024-02-09 15:33:34
（圖源：央視新聞）
中評社北京2月9日電／據央視新聞報導，據冰島媒體當地時間2月8日報導，當天早上6時該國西南部火山發生噴發，形成長3公里的裂縫。火山熔岩流向格林達維克市，可能會切斷斯瓦岑吉熱電廠的熱水主管道，導致多個地區熱水供應中斷。
（來源：央視新聞）
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