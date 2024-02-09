邊談邊炸　布林肯給中東再添“一把火”

中評社北京2月9日電／據新華社報導，美國國務卿布林肯8日結束新一輪巴以衝突爆發以來的第五次中東之行，在推動停火等方面均未取得實質成果，僅以巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）與以色列達成協議“仍存在空間”的表態草草收場。



與此同時，美國近期在中東多國接連實施軍事打擊，引發地區局勢緊張。



分析人士認為，布林肯五訪中東收效甚微，凸顯美國中東政策違背正義、不得人心。尤其是美方邊談邊炸的偽善手段，暴露出其迷信武力、肆意踐踏別國主權的強權邏輯，如何能夠給中東帶來和平穩定？



為了和談而來？



在布林肯訪問中東期間，以色列拒絕了哈馬斯提出的停火條件。以總理內塔尼亞胡7日表示，哈馬斯所提要求是“妄想”，為解救被扣押以方人員，以色列繼續向哈馬斯施加軍事壓力十分必要。布林肯同日在另一場新聞發布會上表示，哈馬斯的要求雖“有不切實際之處”，但與以色列達成協議“仍存在空間”。卡塔爾半島電視台就此分析指出，布林肯此訪未取得實質成果。



布林肯還試圖以推動加沙暫時停火為籌碼，促使沙特同以色列實現關係正常化。但沙特外交部7日發表聲明說，除非同意建立一個以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國，否則沙特不會考慮同以色列建立外交關係。



此外，由於駐扎在約旦東北部的美軍部隊1月27日遭無人機襲擊並有3名士兵死亡，美軍隨後在中東多國展開報復行動，引發地區局勢緊張，關於發生局部熱戰的擔憂也在增加。



布林肯訪問期間對美軍行動“精確性”和“克制程度”作出承諾，試圖對地區國家予以安撫。然而埃及蘇伊士運河大學客座教授陶菲克指出，布林肯五訪中東，離開時美軍空襲更加猛烈，地區局勢更加緊張。這不禁讓人生疑，布林肯是否真的為了和談而來？“這至少證明美方所謂的‘和平路徑’是失敗的。”

