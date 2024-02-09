熱點問答｜特朗普的法律麻煩有多大

中評社北京2月9日電／據新華社報導，美國聯邦最高法院8日開始審理前總統特朗普參選總統資格上訴案。此案關係到特朗普的政治未來和今年美國總統選舉，因此備受關注。



與此同時，牽扯到特朗普的多起刑事案件相關程序仍在進行中。那麼，特朗普面臨的法律問題有多嚴重？會對今年大選有什麼影響？



參選資格案焦點何在



美國東部時間8日上午，聯邦最高法院9位大法官開始聽取特朗普參選總統資格上訴案辯論，並向控辯雙方提問。科羅拉多州最高法院去年底裁決，特朗普因參與“國會山騷亂”這場“叛亂”而不具備擔任公職的資格，他的名字不能出現在今年美國總統選舉科羅拉多州共和黨初選的選票上。特朗普方面表示反對並上訴到聯邦最高法院。



裁決援引了美國憲法第十四修正案第三款，該條款被稱為“叛亂者禁令”，禁止那些宣誓支持美國憲法後又參與叛亂的人擔任公職。特朗普的律師辯稱，州法院無權裁決美國總統選舉參選資格問題，而且“叛亂者禁令”在此案中不適用，“國會山騷亂”不是“叛亂”。據美國媒體報導，聯邦最高法院將加速審理特朗普參選總統資格上訴案，可能在辯論結束後數天或數周內宣布裁決。



除了科羅拉多州，美國還有緬因等州尋求通過“叛亂者禁令”將特朗普從各自初選中“除名”。



美國法律分析人士指出，如果聯邦最高法院支持科羅拉多州最高法院的裁決，意味著聯邦最高法院認同特朗普參與了“叛亂”，按照“叛亂者禁令”不可再擔任公職，特朗普的競選活動以及再次當選美國總統的前景將遭受重創；若裁決被推翻，那麼科羅拉多等州“除名”特朗普的努力將基本告終。



刑事訴訟案進展如何

