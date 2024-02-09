普京：擊敗俄羅斯是“不可能的”

中評社香港2月9日電／俄羅斯總統普京表示，想在烏克蘭戰爭中擊敗俄羅斯是“不可能的”。



TRT消息，弗拉基米爾·普京在首都莫斯科接受福克斯新聞前主持人塔克·卡爾森採訪時，向美國、歐盟和北約發出呼籲，聲稱在烏克蘭戰爭中西方“不可能”擊敗俄羅斯。



俄羅斯領導人說道：“到目前為止，戰場上一直存在對俄羅斯進行戰略性失敗的喧囂和尖叫聲。但現在他們似乎開始明白，即使有可能實現這一目標也是非常困難的。在我看來，這是不可能實現的”。



普京以歷史為依據詳細解釋了他在 2022 年 2 月對烏克蘭發動戰爭的決定是合理的，並對華盛頓政府喊道，“如果你真的想停止戰爭，就需要停止武器供應。”



恰逢烏克蘭戰爭進入第二年，普京在接受採訪時表示，俄羅斯和烏克蘭“遲早”會達成協議，並指出談判的道路是開放的。



普京在採訪中多次提及烏克蘭與俄羅斯在土耳其斡旋下在伊斯坦布爾舉行的和談，並聲稱如果伊斯坦布爾會談達成的決定得到執行，戰爭可能已經結束，但烏克蘭在受到西方國家尤其是美國的勸阻後退了一步。



在採訪中，俄羅斯領導人還表達了他對20世紀90年代初以來北約東擴努力的不滿。



普京在辯稱北約沒有必要東擴時表示，美國在這個問題上沒有遵守承諾，並表示，“你們曾承諾北約不會東擴，但這種情況已經發生了5次”。



弗拉基米爾·普京同意與卡爾森交談，這是自 2019 年以來首次接受西方媒體採訪。



儘管一些歐洲和美國媒體對塔克·卡爾森的採訪提出了批評，但這位美國記者被指責為普京進行宣傳。