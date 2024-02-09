建好零工小市場　寫活就業大文章

中評社北京2月9日電／提起零工市場，您的腦海里會浮現怎樣的場景？天橋下、馬路邊，有時一站就一整天，看見招工便擠上前……傳統印象中，零工市場是鬆散無序的“馬路勞務市場”。如今，伴隨零工外延不斷拓寬、規模持續擴大，零工市場有了新變化。



在新疆阿圖什市零工市場，1.2萬平方米的院落內，15元一晚的住宿、按工種劃分的招聘平台、職業技能培訓場所、免費維權的調解室等功能區域一應俱全，提供食宿、工作洽談、糾紛調解、休閑娛樂等各種服務。從“馬路邊”到“院落內”，這座“勞動者之家”為我國零工市場轉型升級寫下生動注腳。



當前，我國有超2億靈活就業人員，新就業形態成為吸納就業的重要“蓄水池”。在總量壓力依然存在、結構性矛盾相對突出的就業形勢下，因地制宜加強零工市場建設，對健全就業服務體系、優化人力資源配置、拓寬就業渠道具有重要作用。加強零工市場建設，勢在必行、恰逢其時且大有可為。



為進一步促進零工市場高質量發展，繼聯合多部門發布《關於加強零工市場建設 完善求職招聘服務的意見》後，人力資源社會保障部印發《關於加強零工市場規範化建設的通知》，明確各地要將零工市場納入就業公共服務體系建設工作。多個省份也陸續出台政策文件，強化制度護航，如湖北印發關於推進零工驛站建設的意見、貴州發布零工市場建設實施方案。一系列規章制度，為零工市場規範化建設提供了依據。



更好釋放政策暖意，就要在具體實踐中找准供需堵點、紓解市場痛點。能否便捷、低成本地找到工作，是勞動者關注的重點。現實中，許多人傾向通過熟人介紹或線上平台聯繫企業。因此，加強零工市場建設，既要鼓勵更多企業入駐，搭建公開透明的供需對接平台，構築分布合理、便利可及的就業服務網絡，讓零工願意來；也應做好線上建設，努力實現全轄區零工市場信息聯通、集中發布崗位招聘信息，使零工方便用。錨定需求靶向發力，把優化場地、暢通信息、豐富供給等落到實處，方能更好發揮零工市場的橋梁作用，實現供需雙贏。

