中國古動物館　文旅協同新地標

中評社北京2月9日電／據保定日報報導，龍年，一起去看“恐龍”呀！



2024新年開啟，保定乃至京津冀周邊很多人的博物之心被一條消息邀約著——中國古動物館（保定自然博物館）開館了！



把北京的國家級博物館開到保定，京津冀協同發展添上獨具色彩的一筆。



疏解非首都功能，開啟文旅產業發展新頁



這是一場心向往之的雙向奔赴。



2020年7月，保定市與中國科學院古脊椎動物與古人類研究所達成共識，建設一座融合世界風格、中國特色、保定元素的國家級大型自然科學博物館。



經過雙方的共同推進，2021年4月，中國古動物館（保定自然博物館）動工開建。這座以古生物化石為載體，系統普及古生物學、古生態學、古人類學及進化論知識的自然科學博物館，是我市深入貫徹落實京津冀協同發展國家戰略，構建京雄保一體化發展新格局，有效疏解北京非首都功能的重點工程。



項目由中國京冶施工承建，獲得“普利茲克建築獎”的建築師王澍主創設計。保定市政府和中國科學院古脊椎動物與古人類研究所致力於共同把該館打造為科普研究基地、科學研究中心、國際學術交流中心。



建設歷時三年，今年1月，恰逢京津冀協同發展戰略實施十周年之際，中國古動物館（保定自然博物館）正式開放，迎接八方來客。

