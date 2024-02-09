如何走出價格下行周期？

中評社香港2月9日電／通縮，即通貨緊縮（Deflation），是指社會價格水平持續下降，貨幣價值持續上升的現象。關於判斷標準，一般認為，若消費者物價指數（CPI）連跌兩個季度，則表示經濟出現通縮。但這只是窄義的關於消費品的通縮，廣義的通縮還應包括消費品以外的經濟要素，特別是資產，包括房地產和股票等金融資產的通縮。實際上，有時候資產的通縮比消費品的通縮對經濟的影響更大。



通縮與通脹，即通貨膨脹（inflation）是相對的。對一個經濟體而言，到底是通縮還是通脹為主要威脅，取決於該經濟體的總供需結構。對供不應求的經濟體而言，當然通脹是主要威脅，就像上世紀九十年代中以前的中國經濟和當今大部分發展中經濟體；對供大於求或產能過剩的經濟體，通縮自然是主要威脅，就像新世紀以來的中國經濟和除特殊時期以外的大部分發達經濟體。



就中國經濟而言，新世紀以來大部分時間CPI在2%以下；這一價格水平相對於在大部分時間為6%以上的經濟增長速度是偏低的，所以中國早已進入了消費品的低通脹階段。但同時，房地產價格高歌猛進，自1998年住房改革以來猛漲了好幾十倍；鑒於房地產佔中國居民資產總額的65%左右，雖然股市價格動蕩低迷，可以說2021年之前中國資產與消費品的情況相反處於高通脹階段。



居民部門增加儲蓄



可是，近幾年來情況發生了很大的變化。在各項因素的共同作用下，消費品低通脹局面進一步發展，向窄義通縮的方向行進。2023年中國CPI全年上漲0.2%，第一、第二、第三和第四季度的同比變化分別為1.3%、0.2%、－0.1%和－0.4%，按照標準定義已經進入了窄義通縮範圍。雖然12月份（－0.3%）相較11月份（－0.5%）有所好轉，2024年是否能夠持續好轉還有待觀察，即使能夠也將在較長一段時間低於1%。資產的情況就嚴重得多了，房地產價格連續兩年大幅下滑；股票價格更是在本就低迷的水平上連年重挫。綜合消費品和資產的情況，目前中國廣義通縮的威脅不可謂不大。

