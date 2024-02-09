推動農業農村現代化取得實實在在成效

中評社北京2月9日電／近日發布的2024年中央一號文件提出，“要學習運用‘千萬工程’蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，把推進鄉村全面振興作為新時代新征程‘三農’工作的總抓手”“集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事”，這為我們推動新時代鄉村全面振興提供了行動指引。



“千萬工程”是習近平同志在浙江工作時親自謀劃、親自部署、親自推動的一項重大決策，從農村環境整治入手，由點及面、迭代升級，20年持續努力，造就了萬千美麗鄉村，造福了萬千農民群眾。農村人居環境深刻重塑，城鄉融合發展深入推進，鄉村產業蓬勃發展，鄉村治理效能有效提升，農民精神風貌持續改善，“千萬工程”創造了農業農村現代化的成功經驗和實踐範例。



“千萬工程”以小切口謀大民生，其核心是聚焦農民的“急難愁盼”問題，因地制宜、分類施策，循序漸進、久久為功，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事，讓廣大農民在鄉村振興中收穫實實在在的獲得感。“千萬工程”立足浙江實際，走出了一條農業強、農村美、農民富的鄉村發展道路，為全國市縣鄉村發展提供了可借鑒可學習的有益經驗，為有力有效推進鄉村全面振興、加快農業農村現代化提供了科學路徑、實踐樣本。



學習運用“千萬工程”經驗，要求我們堅持人民主體地位，尊重群眾首創精神，瞄准農村群眾迫切需要解決的難題，聽民意、集民智、議民事、解民憂。近年來，一些地方通過“議事亭”“百姓議事會”“鄉賢參事會”“道德評議團”“百事服務團”等多元化機制，拓展鄉村治理參與渠道，激活鄉村發展建設內生動力，變“要我建設”為“我要建設”。如上海閔行區浦江鎮從搭建民主協商議事平台著手，細化“村網格—隊組網格—農戶”三級農村網格劃分，組織農民群眾廣泛參與村級公共事務。讓議事“小平台”凝聚鄉村“大合力”，引導農民群眾積極參與家園建設，為推動鄉村全面振興奠定最堅實的民意基礎。



讓農民群眾享受碧水藍天的生態福祉。良好生態環境是農村最大優勢和寶貴財富，以綠色發展引領鄉村振興是一場深刻革命。“千萬工程”是“綠水青山就是金山銀山”理念的鮮活實踐。新時代新征程上，學習運用“千萬工程”經驗，要求我們始終把生態文明建設放在突出位置，讓農民群眾望得見山、看得見水、記得住鄉愁。四川綿陽市游仙區鐵爐村持續推進環境整治、公路改造等工程，在保留小青瓦、土墻等傳統元素的基礎上，將閑置宅基地和土房改建成“百年土屋”民宿群，村中心鐵爐書院設有鄉學堂、民俗體驗室、茶道室等文化體驗區，向遊客講述村子裡的故事和故事裡的村子。在人與自然和諧共生中，鄉村多種功能、多元價值得到深入發掘，為實現生態優先、節約集約、綠色低碳的高質量發展不斷蓄積力量。

