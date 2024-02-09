鹽池灘羊健健康康上餐桌

中評社北京2月9日電／據寧夏日報報導，2月4日7時30分，鹽池縣花馬池鎮養殖戶張東開著貨車來到花馬池動物檢疫申報點，準備檢疫羊只。



“這兩天羊肉賣得不錯，我今天拉了16只灘羊來做檢疫，檢疫合格就可以進屠宰場。我養了200多只灘羊，快賣完了。”張東說。



記者看到，所有來檢疫的羊只耳朵上均佩有黃色耳標，每個耳標上都有二維碼，用手機掃描二維碼，羊只的產地、養殖戶信息、防疫信息一目了然。



“養殖戶需提前一天通過牧運通平台申報，第二天到指定報檢點現場檢疫。檢疫人員檢查羊只健康狀況，同時核對耳標號及免疫信息，無誤後方可出具動物防疫合格證。”鹽池縣花馬池鎮畜牧獸醫站站長馮海濱介紹，活體檢疫是羊只檢疫的第一個關口，羊只打完防疫針後21天才可銷售，該防疫點一天檢疫的羊只超過4000只。



在寧夏鹽池縣鑫海食品有限公司，一輛輛裝有檢疫合格羊只的貨車正在排隊進入屠宰車間。“春節前羊肉銷售火爆，我們屠宰加工任務也更重。通過‘進場檢驗、入場檢疫、同步位檢、宰後檢疫’四個方面，圍繞活羊和胴體採取檢驗檢疫，保證老百姓吃上放心的鹽池灘羊肉。”該公司副總經理侯彥軍表示，公司以“公司＋基地＋農戶”的模式，帶動8個鄉鎮3500多戶農戶發展灘羊養殖，公司年加工灘羊35萬只，可生產優質灘羊肉6000噸。



在屠宰車間，檢疫師曹永釗正在檢疫屠宰好的羊只胯下淋巴。“羊的淋巴必須是正常的，不能有出血現象，如果有出血點，這只羊檢疫就不合格。”曹永釗告訴記者，屠宰後的羊只檢疫合格後快速進入無菌車間放置，進行24小時排酸殺菌後，再送入分割剔骨車間和包裝車間進行分割、包裝。冷卻排酸、分割剔骨、包裝、冷藏車間在開機生產前必須採用紫外線消毒，保證羊肉從屠宰前到端上百姓餐桌全過程安全合格。



在鹽池縣沃美羊食品有限公司冷鏈車間，工人正在屠宰灘羊並進行分割、排酸等工序。

